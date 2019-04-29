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Глава МИД Канады поздравила украинцев с Пасхой

29 апреля, 11:10

Христя Фриланд поздравила украинцев с Пасхальными праздниками

Фото: Facebook

Глава Министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд, которая имеет украинские корни, поздравила всех верующих украинцев с праздником Пасхи. Теплые слова и фото пасхальной корзинки она опубликовала на своей странице в Twitter.

Так, на полотенце со стихами Тараса Шевченко стоит праздничная корзинка с писанками руководительницы канадского МИД.

"Для всех украинских православных и греко-католиков украинцев в Канаде, Украине и по всему миру, празднующих сегодня: Счастливой Пасхи! Христос воскрес!",  – написала глава МИД Канады.

Ранее мы писали о том, что украинцев поздравили также и другие власти. Завершающий каденцию президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой  и пожелал им радости, счастья и благополучия. Также он призвал украинцев помолиться за наших воинов, наших пленных и заложников во враждебных тюрьмах и за тех, кто потерял близких людей и терпит бедствие от российской агрессии.

Кроме того,с праздником Пасхи украинцев поздравили  премьер-министр Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко,  секретарь СНБО Александр Турчинов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Избранный президент Украины Владимир Зеленский также поздравил украинцев с Пасхой.

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Тег Канада, праздник, Пасха, поздравление

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