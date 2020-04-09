Глава УГКЦ призвал верующих не ходить в церковь и остаться дома на Пасху: видео

Церковь ввела особые разрешения и особые диспензы на время карантина

Настоятель Украинской грекокатолической церкви блаженнейший Святослав, который на днях провел встречу с президентом Владимиром Зеленским, сообщил, что на время карантина Церковь освободила верующих от ряда обязательств.

"Чтобы глубоко духовно пережить это время и одновременно позаботиться о здоровье и жизни себя и ближнего. В это время наша Церковь ввела особые разрешения и особые диспензы", – сказал он.

В частности, верующие освобождаются от церковной заповеди каждое воскресенье и каждый праздник принимать участие в богослужении в храме.

"В связи с этими чрезвычайными обстоятельствами Церковь снимает это обязательство и призывает вас оставаться дома", – сказал он.

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Вторая диспенза касается обязанностей верующих во время пасхального поста – таинств причастия и исповеди.

"Заботясь о вашем здоровье, наша Церковь провозгласила диспензу, освобождение и от этой обязанности. Предоставляя возможность ее исполнить в течение месяца по окончании карантина", - заявил настоятель УГКЦ.

Святослав подчеркнул, что когда верующие просят у священнослужителя о святом причастие, он не имеет морального права отказать. Он призвал верующих не настаивать.

"В нынешних обстоятельствах прошу исповедоваться только в опасности смерти", – подчеркнул он.

Также Святослав отметил, что Церковь просит не приносить в этом году в храм пасхальные корзины для освящения. Освящение можно будет провести дома во время онлайн-трансляции.

Обращение главы УГКЦ

Ранее сообщалось, что Элладская церковь в связи с распространением коронавируса по миру приняла решение перенести празднование Пасхи. Православная церковь Украины может принять аналогичное решение.

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