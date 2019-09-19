Глава "Укроборонпрома" Абромавичус назначил себе четырех заместителей

Айварас Абромавичус. Фото: me.gov.ua

Заместителем гендиректора госконцерна "Укроборонпром" по вопросам трансформаций стал управляющий партнер рекрутинговой компании Odgers Berndtson Ukraine Роман Бондарь, закупками будет заниматься Надежда Бигун из ProZorro, финансово-экономическим блоком будет руководить работавший в НБУ и "Укргазвыдобування" Сергей Иванюта, а Олег Яковенко с опытом работы в Минэкономразвития возглавит проектный офис госконцерна. Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома".

Соответствующие приказы о назначении гендиректор Айварас Абромавичус подписал в четверг.

Согласно ему, Бондарь возглавит так называемый Центр трансформаций, начнет управление эффективностью и введет международные стандарты корпоративного управления в госконцерне.

"Наша задача в кратчайшие сроки провести преобразования громоздкой структуры в инновационную, гибкую и современную компанию", – приводятся его слова в релизе.

Бигун, которая после должности заместителя директора ГП "Прозорро" занималась также централизацией закупок "Укрпошты" и работала заместителем директора ГП "Медицинские закупки Украины", будет внедрять прозрачные процедуры и политику закупок и повышать их эффективность за счет централизации потребностей предприятий и внедрение категорийных стратегий. Сегодня только восемь из 138 предприятий, входящих в состав "Укроборонпрома", проводят закупки через ProZorro, указывается в сообщении.

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"Отдельным фокусом работы Бигун станет импортозамещение товаров российского производства", – отмечается в релизе.

Назначение новых топ-менеджеров в концерне Абромавичус назвал "концом эпохи мародерства" и подчеркнул, что новая команда в ближайшее время должна разработать комплексную стратегию развития "Укроборонпрома", ориентированную на увеличение объемов производства и продаж продукции; провести кадровый и финансовый аудиты, инвентаризацию и оптимизации активов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Айвараса Абромавичуса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром".

Перед этим президент Украины своим указом уволил Павла Букина с должности главы "Укроборонпрома".

Сегодня на предприятиях "Укроборонпрома" работают 70 тысяч человек.

Как сообщали новости "Сегодня", Абромавичус в своем заявлении о будущем "Укроборонпрома" отмечал, что не нужно ликвидировать госконцерн, а вместо этого нужно заменить менеджмент в нем. По его словам, в наблюдательном совете должны быть люди разных специальностей, а не только военные.

Говоря о слабых местах Укробронпрома, Абромавичус заявил: "Все что касается закупок, финансов, юридических вещей… к сожалению – специалисты с низкой квалификацией. И их нужно поменять".

Напомним, до февраля 2016 года АйварасАбромавичус был министром экономического развития и торговли Украины, но сам подал в отставку. После этого экс-министр нашел новую работу в Украине.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.

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