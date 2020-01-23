Глава "Укрпочты" объяснил свою зарплату в 1 миллион гривень: видео

Смелянский пожаловался, что в обществе не учитывают ряд факторов вокруг его зарплаты

Фото: Игорь Смелянский/Facebook

Генеральный директор государственной компании "Укрпочта", которая готовит большую распродажу недвижимости, Игорь Смелянский признался, что в декабре получил зарплату более 1 миллиона гривень, назвав оклад в 2 миллиона фейком. Также он отметил, что его заработная плата пропорциональна доходам "Укрпочты".

Об этом он сообщил в комментарии журналистам.

"За декабрь месяц я получил со всеми премиями, отпускными, надбавками и другим 1 024 000 гривень", - сказал Смелянский.

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Также Смелянский отметил, что из этой суммы заплатил все необходимые налоги.

Глава "Укрпочты" объяснил свою высокую зарплату необходимостью выплачивать кредиты, пожаловавшись, что в обществе не учитывают ряд факторов вокруг его зарплаты.

"Мой рабочий день составляет 18-20 часов в сутки. Сегодня я закончил в 4 утра и уже в 8 был на работе. Поэтому, если поделить на два, то уже не миллион, а 500 тысяч. Вычтите 45% налогов, будет еще меньше", – заявил Смелянский.

Кроме того, глава "Укрпочты" выделил и другие факты несправедливости.

"Все видят зарплату, но никто не видит три высших образования, что я 14 лет работаю, что я взял кредит, который еще выплачиваю на три своих образования в США", - отметил Смелянский.

Напомним, недавно министры один за другим жаловались на небольшие как для их ранга зарплаты, а накануне Нового года получили огромные выплаты, что вызвало скандал в обществе. В ситуацию даже вмешался президент Украины. Владимир Зеленский поручил премьеру Гончаруку сделать справедливые зарплаты.

Отметим, что пока чиновники получали десятки и сотни тысяч гривен, прожиточный минимум в стране вырос "аж" на 174 грн. Читайте подробней, как повысилась в Украине и минимальная зарплата.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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