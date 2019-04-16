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Главная проблема – "коммуналка": чего украинцы ждут от следующего президента

Сегодня, 15:56

Граждане Украины определились, что должен сделать в первые 100 дней правления новоизбранный глава государства

Фото: flickr.com\skhakirov
Фото: flickr.com\skhakirov.

Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС), показал, чего украинцы ждут от нового президента Украины. Большинство опрошенных в первую очередь хотят снижения тарифов на коммунальные услуги.

С 9 по 14 апреля 2019 КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2004 респондента из 129 населенных пунктов всех регионов Украины (кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма).

Так, украинцам был задан вопрос, чего они ждут от избранного 21 апреля президента Украины в первые 100 дней его правления. Респондентам предлагались варианты ответа на выбор. В итоге 39,1% респондентов считают, что в первую очередь нужно снизить тарифы на коммунальные услуги.

На втором и третьем месте украинцы выбрали снятие неприкосновенности с депутатов, президента и судей (35,5%) и расследование резонансных коррупционных преступлений (32,4%).

Далее идут следующие требования:

  • начать переговоры с Россией – 23,3%;
  • снизить зарплату топ-чиновникам – 18,4%;
  • начать переговоры с ЕС и США по Донбассу и Крыму – 16,4%;
  • ускорить расследование преступлений против Майдана – 9,4%;
  • инициировать изменение системы парламентских выборов – отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками – 8%;
  • выставить на продажу помещения, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением президента – 5,5%;
  • инициировать перезапуск антикоррупционных органов (НАБУ, САП) – 5,2%;
  • арестовать российские активы в Украине – 4,6%;
  • внести в парламент законопроект о референдумах в Украине – 4,2%;
  • начать переговоры о вступлении в ЕС – 3,3%.

Напомним, что после первого тура голосования на выборах президента во второй тур вышли два кандидата – Петр Порошенко и Владимир Зеленский, которые продолжают спорить о проведении дебатов.

Ранее европейские эксперты рассказывали, чего ожидает Запад от нового президента Украины. Аналитики из США, Великобритании, Франции и Германии назвали главные вызовы, которые встанут перед главой государства.

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Тег выборы, президент, тарифы, украинцы, опрос, коммунальные услуги

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