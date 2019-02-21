"Главная тема": как работает программа "Муниципальная няня" за рубежом

Детский сад можно обустроить даже дома, главное – оборудовать его по всем требованиям безопасности

"Главная тема": как работает программа "Муниципальная няня" за рубежом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e7b/1a7/5c6e7b1a72ca3.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e7b/1a7/5c6e7b1a72ca3.jpeg 2019-02-21T12:23:00+02:00 Украина Детский сад можно обустроить даже дома, главное - оборудовать его по всем требованиям безопасности

Журналисты общественно резонансного проекта "Главная тема" с Еленой Кот, который выходит на телеканале "Украина" каждое воскресенье в 20:00, узнали, как работает во Франции разрекламированная украинским правительством программа "Муниципальная няня".

Члены команды пообщались с украинкой родом из Ивано-Франковска Оксаной Саламахой, живущей во Франции уже 19 лет, семь из которых работает муниципальной няней. За это время женщина уже воспитала 18 детей. Детский сад Оксана обустроила у себя дома, оборудовав дом по всем требованиям безопасности.

Ее задача – не только безопасность детей, но и полноценное питание, игровое обучение и прогулки. Во Франции няня должна пройти специальные подготовительные курсы – учиться в течение двух месяцев два раза в неделю, далее – ряд собеседований.

"Первая встреча была с директрисой садика, которая задавала мне организационные вопросы. Дальше – встреча с медсестрой. Третья встреча – беседа с психологом на полтора часа. И финально – собеседование с мэром, который и подписывает мне разрешение на работу", – делится опытом Оксана.

Чтобы попасть на собеседование к мэру, Оксана 60 часов изучала детскую психологию, осваивала правила первой медицинской помощи и даже секреты питания. Только после этих курсов Оксане официально разрешили нянчить одного ребенка и дали два года испытательного срока.

"Ко мне домой приходила медсестра проверять, все ли в порядке. Она может приехать с проверкой без предупреждения, бывало такое, что в месяц было 4 или 5 визитов", – рассказала украинка.

Поскольку у родителей нареканий на работу Оксаны не было, то ей предложили пройти дополнительные курсы: еще 60 часов обучения, и украинке позволили и кормить, и учить, и ухаживать одновременно за четырьмя детьми. Каждые 5 лет французская няня должна подтверждать свое разрешение на работу, как и украинские учителя и медики, муниципальные няни регулярно проходят курсы повышения квалификации.

Французская муниципальная няня ежегодно имеет семь недель оплачиваемого отпуска, также ей оплачивают больничные, а в конце года – 13-ю зарплату. Стоит отметить, что работодателем Оксаны являются не родители, за детьми которых она ухаживает, а мэрия города.

Так, ежемесячно Оксана получает за каждого ребенка около 600 евро, сейчас она воспитывает троих детей, поэтому зарабатывает почти 2000 евро. Родители, в то же время, не разглашают, сколько средств в месяц уходит на услуги няни.

Но может ли позволить себе такую няню каждая украинская мама? Сколько родители отдают из собственного кармана средств по уходу своих детей и какую зарплату получает такая муниципальная няня?

Журналисты пообщались с другой украинкой во Франции – Светланой, – которая пользуется услугой муниципальной няни. Ей пришлось выйти из декретного отпуска, когда ее дочери исполнилось 6 месяцев. К тому времени Светлана и ее муж получали минимальную зарплату – по 1200 евро.

"Цена обычной няни может превышать мою заработную плату. Тогда няня брала не менее 12 евро в час. 10 часов в день – посчитайте, а услуги нелегальной няни мы даже не рассматривали", – рассказывает украинка.

Узнав о программе "Муниципальная няня", супруги подали заявление в мэрию, где им на выбор предложили несколько кандидаток: "Мы встретились с няней у нее дома, и нам показали, где дети спят, играют и питаются. Кто попало стать няней во Франции не может, кандидат должен пройти тщательную проверку и подготовку. Все не так просто, как в Украине".

Так, для Светланы услуги "Муниципальной няни" в течение года стоили от 35 до 142 евро в месяц. От чего зависела эта сумма, украинка не знает.

Как пояснил юрист, плату за услуги няни насчитывают в зависимости от месячного дохода семьи: если родители зарабатывают мало, соответственно, они будут мало платить, и наоборот.

Напомним, "Главная тема" и дальше будет выходить на канале "Украина" каждое воскресенье в 20:00. А спецпроект "Главная тема. Выбор" – по пятницам в 21:00. Стартует он уже послезавтра. Известно и о чем речь: цены на газ, субсидии и их монетизация. А в день президентских выборов команда проекта готовит большой Избирательный марафон.

Также напомним, ранее украинские няни объяснили журналистами "Сегодня", почему не хотят регистрироваться официально даже ради госпрограммы:

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