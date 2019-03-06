Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Украинцам продают фальсификат под видом творога: как отличить подделку

Сегодня, 22:32

Вредные примеси вроде крахмала или растительных жиров можно обнаружить в домашних условиях

Украинцам продают фальсификат под видом творога: как отличить подделку Украина Вредные примеси вроде крахмала или растительных жиров можно обнаружить в домашних условиях

Украинцам продают фальсификат под видом творога. Чтобы удешевить продукт и увеличить объемы продаж, некоторые молочные компании прибегают к подмене жиров и использованию некачественного сырья. Врачи говорят, что такой творожный продукт вредит здоровью. Но его все равно покупают, потому что цена привлекательна.

Стоимость такого творога составляет от 45 до 70 гривен за килограмм. Союз потребителей такая цена удивляет. Получается, домашний творог стоит дешевле магазинного.

По внешним признакам качество продуктов не определить, говорят специалисты. Полную картину покажет только лабораторное исследование.

Но вредные примеси, такие, как крахмал или растительные жиры, можно обнаружить и дома.

В качестве одного из наполнителей в творог могут добавлять крахмал. Крахмал обнаружит добавление йода. Если от йода творог посинеет, значит в нем есть крахмал. Чтобы сделать сыр более густым по консистенции, в него добавляют продукты растительного происхождения. На растительные примеси укажет вязкая структура сыра. 

На столичном рынке только в одной палатке, с которой продавали творог, съемочной группе "Сегодня" показали сертификаты. Однако в документах не было наименований продукции.

Ранее сообщалось, что объем фальсифицированной молочной продукции в Украине достигает 30%, что негативно влияет на рентабельность производства молока.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине сокращается производство молока - в стране падает число голов домашнего скота. А вот производство яиц, как и поголовье птицы, наоборот, растет.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег видео, сыр, творог, фальсификат

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцам продают фальсификат под видом творога: как отличить подделку". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рецепт самого вкусного сырного супа

14 февраля, 16:28

Готовим сырный крем-суп по рецепту победительницы первого сезона "МастерШеф" Светланы Шептухи

Рецепт диетической овощной запеканки от Светланы Фус

14 февраля, 12:19

Готовим аппетитную капустную запеканку с сыром

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

Как украинцев обманывают на карточных расчетах

'Цимбалюк раскрыл правду о ''процветающей" РФ

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

Оля Полякова может поехать на «Евровидение»: громкое заявление

Эстонии приготовиться: Путин определился с «новым Крымом»

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Ани Лорак впервые после развода заметили с новым мужчиной

Видео скрытой камеры Квартала 95 повеселило украинцев
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

4 марта, 07:51

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Пенсии переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса

Геннадий Кернес делает из Харькова электоральный анклав

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе