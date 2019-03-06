Украинцам продают фальсификат под видом творога: как отличить подделку

Вредные примеси вроде крахмала или растительных жиров можно обнаружить в домашних условиях

Украинцам продают фальсификат под видом творога: как отличить подделку 2019-03-06T22:32:00+02:00 Украина Вредные примеси вроде крахмала или растительных жиров можно обнаружить в домашних условиях

Украинцам продают фальсификат под видом творога. Чтобы удешевить продукт и увеличить объемы продаж, некоторые молочные компании прибегают к подмене жиров и использованию некачественного сырья. Врачи говорят, что такой творожный продукт вредит здоровью. Но его все равно покупают, потому что цена привлекательна.

Стоимость такого творога составляет от 45 до 70 гривен за килограмм. Союз потребителей такая цена удивляет. Получается, домашний творог стоит дешевле магазинного.

По внешним признакам качество продуктов не определить, говорят специалисты. Полную картину покажет только лабораторное исследование.

Но вредные примеси, такие, как крахмал или растительные жиры, можно обнаружить и дома.

В качестве одного из наполнителей в творог могут добавлять крахмал. Крахмал обнаружит добавление йода. Если от йода творог посинеет, значит в нем есть крахмал. Чтобы сделать сыр более густым по консистенции, в него добавляют продукты растительного происхождения. На растительные примеси укажет вязкая структура сыра.

На столичном рынке только в одной палатке, с которой продавали творог, съемочной группе "Сегодня" показали сертификаты. Однако в документах не было наименований продукции.

Ранее сообщалось, что объем фальсифицированной молочной продукции в Украине достигает 30%, что негативно влияет на рентабельность производства молока.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине сокращается производство молока - в стране падает число голов домашнего скота. А вот производство яиц, как и поголовье птицы, наоборот, растет.

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