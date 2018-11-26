Главное, чтобы не было перегибов: политолог оценил возможность введения военного положения

По мнению эксперта, могут быть различия в введении военного положения для разных регионов Украины

Вероятность введения военного положения очень высока, при этом его введение по-разному отразится на разных регионах страны. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Я думаю, что сейчас готовят сам законопроект. Вечером Верховная Рада его будет рассматривать. Думаю, что вероятность утверждения военного положения достаточно высока. Есть нюансы – мы не знаем, по всем территории страны это будет или локально. Скорее всего, положение введут на всей территории страны. Хотя могут быть различия в действии военного положения в прифронтовой зоне, на территориях в прилегающей к Азовскому морю и в других регионах страны", – говорит Фесенко.

При этом, по мнению эксперта, заботясь о безопасности, важно не перегнуть палку и не ввести ненужные запреты.

"Здесь, главное, чтобы не было перегибов. Я не вижу смысла вводить комендантский час, нет оснований для конфискации автотехники или других ресурсов. В прифронтовой зоне это возможно. Но там уже такие нормы действуют и сейчас. В других регионах – я не уверен, что это нужно. Въезд в прифронтовую зону может быть, также вероятны ограничения в регионах, которые прилегают к морю. Могут также быть проблемы транспортного сообщения между Украиной и Россией", – продолжает эксперт.

Напомним, в Азовском море 25 ноября произошло нападение россиян на группу украинских военных кораблей – рейдовый буксир "Яни Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" были захвачены спецназом страны агрессора.

Тем временем в России разразились новой истерикой после того, что натворили в Азове, и всю вину с себя перекладывают на Украину - Москва призывает Украину обеспечить безопасность посольства России в Киеве, где активисты жгли покрышки и устроили бурные протесты против российской агрессии в Азовском море.

При этом риск военного положения ударил по украинским акциям и евробондам– курс наиболее ликвидных акций украинских компаний, торгуемых на зарубежных площадках, снижается перед назначенным на 16:00 заседанием Верховной Рады по вопросу введения в Украине военного положения.