"Глаза и уши" артиллерии: на парад выйдет малоизвестная украинская техника

В "Укроборонпроме" рассказали о комплексах артразведки и управления, которые представят на параде ко Дню Независимости

В этом году на параде ко Дню Независимости покажут, среди прочего, и высокотехнологичную военную технику, которая позволяет в разы повысить точность и эффективность артиллерийского огня.

Украинские контрбатарейные радары и станции акустической разведки "засветились" на репетиции парада в Киеве, и в госконцерне "Укроборонпром" рассказали подробнее об этих машинах, помогающих украинским артиллеристам.

Так, на параде будет продемонстрирован комплекс радиолокационной разведки – украинский контрбатарейный радар 1Л220УК от запорожского НПК "Искра".

Контрбатарейний радар 1Л220УК. Фото: "Укроборонпром"

"Этот радар позволяет получать точные координаты для нанесения удара и корректировать огонь своей артиллерии", – объяснили в госконцерне.

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Главной особенностью украинского контрбатарейного радара является его мощная радиолокационная станция с цифровой антенной решеткой, которая позволяет за десятки километров "видеть" не только снаряды и ракеты, но даже минометные мины, выпущенные противником.

Благодаря такой чувствительности комлекс радиолокационной разведки может рассчитывать траектории полета снарядов – и затем определить местонахождение вражеской артиллерии.

Контрбатарейний радар 1Л220УК. Фото: "Укроборонпром"

Также на параде покажут и автоматизированный звукометрический комплекс артиллерийской разведки 1АР1 "Положение-2" – его производит госпредприятие "Львовский государственный завод "ЛОРТА".

В "Укроборонпроме" объяснили, что автоматизированный комплекс оснащен высокочувствительными акустическими сенсорами, которые позволяют определить позицию вражеской артиллерии и места разрывов снарядов на расстоянии в несколько десятков километров.

Отметим, по данным из открытых источников, есть предположение, что эффективная дальность работы комплекса "Положение-2" составляет до 35 километров.

"Учитывая, что "Положение-2" работает в пассивном режиме, противник не может зафиксировать ее работу. Кроме того, "Положение-2" предоставляет данные для корректировки стрельбы собственной артиллерии", – добавили в "Укроборонпроме"

Комплекс акустической разведки 1АР1 "Положение-2". Фото: Wikipedia / VoidWanderer

Кроме того, "ЛОРТА" разработала и комплекс автоматизированного управления артиллерийскими батареей и дивизионом 1В26-1 "Оболонь-А".

Этот комплекс на шасси МТ-ЛБ – специальная системя для обработки всей информации о поле боя, которая поступает от станций типа 1Л220УК и "Положение-2", данных разведки с беспилотных летательных аппаратов и из других источников.

Комплекс "Оболонь-А" играет роль центра управления для артиллеристов – он способен принимать и обрабатывать данные о десятках целей и автоматически планировать огонь, распределяя цели для уничтожения.

Благодаря скорости обработки огромного массива данных, поступающих цифровым системам комплекса "Оболонь-А", а также благодаря использованию специальных алгоритмов и защищенной связи, удается значительно повысить эффективность артиллерийского огня, отметили в госконцерне.

Дивизионный комплекс управления артиллерией 1В26-1 "Оболонь-А". Фото: Укроборонпром

"Таким образом, предприятиями ГК "Укроборонпром" была разработана целая линейка изделий, которые позволяют украинским артиллеристам получить полную картину поля боя, за считанные секунды определять позиции противника и наносить точные скоординированные удары", – резюмировали в госконцерне.

Как сообщалось, в параде по случаю Дня Независимости в этом году примут участие 4,5 тыс. военнослужащих и 250 единиц военной техники, в том числе будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые уже приняты на вооружение и те, которые проходят государственные испытания.

Присутствие на параде в Киеве 24 августа ранее подтвердили представители 15 стран-партнеров Украины, большая часть из которых – из стран-членов НАТО, а также советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Напомним, по данным СМИ, полеты истребителей над Киевом, которые происходят в последние дни, также связаны с подготовкой к параду, однако в Минобороны эту информацию пока не подтверждают.

Отметим, в связи с предстоящим военным парадом Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим несения службы, и принимает меры для предотвращения возможных провокаций.