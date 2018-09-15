Глобальный рейтинг качества жизни: Украина опустилась на четыре позиции
Первое место заняла Норвегия, последнее – Республика Нигер
Украина по итогам 2017 года опустилась на четыре позиции и заняла 88 место в глобальном рейтинге индекса человеческого развития, составленного аналитиками Программы развития ООН (ПРООН) и обнародованного в пятницу, 14 сентября.
Первое место заняла Норвегия, где индекс определен на уровне 0,953. На втором месте оказалась Швейцария с показателем индекса в 0,944. За ними следуют Австралия и Ирландия с 0,939 и 0,938 соответственно. На пятом месте – Германия. Уровень человеческого развития немцев авторы индекса классифицировали как 0,936.
Также, в первую десятку стран попали Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур, Нидерланды. Из постсоветских стран лучший показатель у Эстонии – 0,871. Западные соседи Украины – Польша, Словакия и Венгрия – заняли 33-е, 38-е и 45-е места соответственно.
Индекс человеческого развития Украины составил 0,751. Годом ранее в рейтинге ПРООН по индексу человеческого развития Украина заняла 84-е место.
На последнем, 189 месте оказалась Республика Нигер.
Определяющими критериями для авторов индекса являются такие показатели, как продолжительность жизни, уровень образования и доходов граждан.
А в ежегодном рейтинге стран "Индекс социального развития" за 2017 год, разработанного Social Progress Imperative Украина оказалась на 64 месте из 128 стран.
Напомним, ранее Киев поставили на 173-е место в мире по качеству жизни. Всего в рейтинге, составленном международной консалтинговой компанией Mercer, — 231 мегаполис. В прошлом году наша столица занимала 174-е место.
Украина заняла третье место в списке самых дешевых стран мира и первое место среди европейских стран, об этом говорится в исследовании The Cost of Living Around the World 2018, который основан на индексе Numbeo. Эксперты рассказали, почему это плохо.
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