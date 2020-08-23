Глушит связь на сотни километров: ВСУ получили новейшую спецтехнику

Характеристики уникальны не только для Украины, но и соответствуют стандартам НАТО

Недавно ВСУ получили модернизированные танки "Булат", а теперь военным передали новейшую украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая поможет нашим бойцам глушить связь противника.

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Об этом сообщает "Укроборонпром".

Партию автоматизированных станций радиопомех коротковолновой радиосвязи Р-330КВ1М военным передало госпредприятие "Протон". Отмечается, что первый такой образец попал к военным еще в 2019 году, после чего специалисты провели ее модернизацию.

"Совершенствование основных параметров позволяет значительно улучшить выявление и местоопределение вражеских источников радиоизлучения, увеличить расстояния постановки помех для деорганизации радиосвязи противника. Новейшие изделия Р-330КВ1М способны блокировать работу большинства современных коротковолновых радиостанций на расстояниях в сотни километров", – рассказал директор предприятия Олег Вотяков.

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Р-330КВ1М – автоматизированная станция радиопомех коротковолновой радиосвязи, которая способна деорганизовывать радиосвязь противника на расстоянии в несколько десятков километров. Станция позволяет блокировать работу всех современных коротковолновых радиостанций, в том числе и тех, которые созданы специально для работы в условиях активных радиопомех. Эти характеристики являются уникальными не только для Украины, но и полностью соответствуют всем требованиям к станциям РЭБ в странах НАТО.

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Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году в Украине показали новую технику, которая может предотвратить удар из космоса. Речь идет о радиолокационной станции мониторинга космического пространства "Збруч". Эта мобильная РЛС видит объекты на дальности до 650-700 км.

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