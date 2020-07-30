ВСУ получили модернизированные танки "Булат" (фото)

Директор завода Малышева рассказал, что изменилось в танках

Ранее ВСУ получили партию танков Т-64 и Т-72, а теперь "Завод имени В.А. Малышева" передал военным два модернизированных "Булата".

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Об этом сообщает "Укроборонпром".

По словам директор завода Василия Крыласа, был проведен не только заводской ремонт машин по техническому состоянию, но и установили современное оборудование с улучшенными характеристиками.

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"Благодаря новой радиостанции и современным средствам навигации наши военные смогут удобнее и оперативнее осуществлять координацию действий и связь между экипажем и командованием. Современные приборы прицеливания и наблюдения позволят лучше контролировать ситуацию, в частности, в ночное время суток", – сказал он.

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Восстановленные "Булат" успешно прошли все необходимые полигонные испытания. В частности, боевые машины преодолели расстояние в 100 километров, продемонстрировав отличную работу во время движения, показали достойные результаты стрельб и других полигонных тестирований. После этого технику передали военным.

"Булат" – основной боевой танк, который используется в танковых войсках ВСУ. Эта боевая машина – глубокая модернизация танка Т-64Б.

Как сообщали новости "Сегодня", "Львовский бронетанковый завод" наладил модернизацию танков Т-64. Предприятие на танки образца 2017 года будет устанавливать новые прицельные комплексы, системы связи, улучшит броню.

Видео: Укроборонпром

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