Может предотвратить удар из космоса: в Украине показали новую технику (видео)

РЛС "Збруч". Скриншот

В Украине разрабатывают не только уникальные радары для военных для обнаружения противника на земле или в воздухе, но и начали мониторить космос. Завод "Арсенал" представил радиолокационную станцию (РЛС) ​​мониторинга космического пространства собственной разработки "Збруч".

Об этом сообщает Defense Express.

Новая РЛС может обнаружить спутники или космический мусор на орбите Земли. Это позволяет высчитывать траекторию падения обломков, которые представляют угрозу для важных инфраструктурных объектов, в частности атомных электростанций, хранилищ нефти и газа, населенных пунктов и тому подобное.

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"Станция цифровая, построенная на твердотельных элементах, является трехкоординатной, а также измеряет радиальную скорость. Дальность обнаружения объектов составляет до 650-700 км. Одна из главных особенностей – возможность "положить" ее горизонтально и смотреть ровно над собой. В мире немного РЛС такого класса, которые могут так делать. В общем, это первый этап освоения предприятием этой сферы, и наша станция имеет огромный потенциал для развития", – рассказал генеральный директор предприятия Игорь Волощук.

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Отмечается, что военные уже используют эту технику в составе новой астрономической обсерватории Национального центра управления и испытаний космических средств в Киевской области, которая смогла обнаружить около 12 тысяч космических объектов, которые находятся на контроле. Таких обсерваторий в Украине несколько и они могут получить информацию по каждому космическому объекту, оперативно провести оценку его возможностей с точки зрения потенциальных угроз и способны формировать целеуказания для ударных систем высокоточного оружия.

Ранее новости "Сегодня" писали о разработке на одном из оборонных предприятий во Львове комплекса, способного обнаружить артиллерию врага. Речь идет об испытаниях разведывательного автоматизированного звукометрических акустического комплекса 1АР1 "Положение-2". Инженеры отказались от российских комплектующих и теперь получили более чувствительные микрофоны.

Также в апреле испытали новый контрбатарейный радар. Техника позволяет определить на расстоянии в десятки километров точное местонахождение вражеской артиллерии. Это тоже детище "Искры".

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