Годовщина боев за ДАП: сражение за Донецкий аэропорт в цифрах

Вот уже пять лет в январе мы вспоминаем защитников Донецкого аэропорта. Тех, кто держал оборону аэродрома 242 дня. Кого за мужество и непоколебимость назвали "киборгами".

Бои между украинскими войсками и пророссийскими боевиками за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года по 21 января 2015 года. Финальная волна противостояния началась после Рождества: массированные удары, танковая атака и непрерывные обстрелы. А пять лет назад, 21 января, Донецкий аэропорт перестал существовать как военная позиция, окончательно превратившись в руины.

Мы вспоминаем самые важные цифры, связанные с защитой аэропорта, уже ставшей историей.

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Подробно о том, как защищали ДАП, читайте в нашем материале "Бои за Донецкий аэропорт в цифрах: что важно знать о "Брестской крепости 21 века".

За несколько дней, 18-21 января 2015 года, в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов". Когда здания обоих терминалов были практически полностью разрушены, 21 января 2015 года командование АТО приняло решение отвести бойцов ВСУ – этот объект был уже не пригоден для обороны.

Сейчас когда-то один из лучших аэропортов Украины напоминает "лунную поверхность". А от зданий аэропорта, который мог принимать больше миллиона пассажиров в год, остались лишь кое-где уцелевшие опоры.

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