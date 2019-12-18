Гончарук показал, как выглядит электронное удостоверение водителя: видео

Функционал приложения "Дія" пока что не особо широкий

Приложение "Дія". Фото: ain.ua

В рамках создания мобильного приложения "Дія" оцифрованы 6 млн водительских удостоверений, выданных с 2013 года, и 8 млн свидетельств о регистрации транспортного средства.

Об этом говорится в первой видеопрезентации программы, которую на своем Telegram-канале выложил премьер-министр Алексей Гончарук.

На ролике демонстрируется дизайн приложения, меню, некоторые вкладки, а также электронный идентификатор (QR-код).

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О бета-тестировании "Дії" Министерство цифровой трансформации объявило 16 декабря. Всего поучаствовать в нем выразили желание 58 тыс. пользователей, но удалось это лишь меньшей половине – 20 тысячам.

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"Дія" должна стать программой, в которой будет храниться множество документов, она обеспечит предоставление сотни госуслуг. Пока что приложение могут использовать только владельцы водительских удостоверений и зарегистрированных автомобилей.

Кроме этого, в рамках "цифровизации" Украины власти готовят украинцам электронную революцию: все функционирующие е-реестры баз данных унифицируют и сделают более доступными и понятными для пользователей. С этой целью правительство планирует создать единый портал государственных услуг.

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