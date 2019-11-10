Горящий самолет с украинцами в Египте: появилось видео

В сети появилось видео загоревшегося в аэропорту Египта украинского самолета, у которого вспыхнуло шасси после посадки. Соответствующее видео опубликовано в Twitter JACDEC.
Инцидент произошел после приземления в аэропорту египетского курортного города Шарм-эль-Шейх. На видео можно увидеть, как после посадки самолет совершает торможение и уже почти в момент его остановки вспыхнуло колесо и началось сильное задымление.
Как сообщает "24 канал", представители украинского лоукостера, который перевозил украинцев, подтвердили информацию о пожаре и заверили, что посадка самолета состоялась в штатном режиме. Для безопасности пассажиров авиакомпания решила заменить тормоз и основное колесо.
Как сообщали новости "Сегодня", авиалайнер выполнял рейс из Запорожья в Шарм. В Министерстве гражданской авиации Египта объясняли, что возгорание произошло в результате утечки масла из гидравлической системы, после чего загорелась шина шасси самолета.
Напомним, что в июле прошло года произошли два неприятных инцидента с украинскими лайнерами в этой африканской стране. Сначала украинский самолет едва не разбился в Египте. Летчики совершили вынужденную посадку на поле под Эль-Аламейном.
А через несколько дней украинский самолет не долетел до Египта и пошел на аварийную посадку. Лайнер, перевозивший пассажиров из Львова в Шарм-аль-Шейх, был вынужден пойти на посадку в Киеве.
Отметим, проблемы с самолетами особенно участились в России. Недавно там произошло очередное ЧП с пассажирским авиалайнером – во время запуска двигателей лайнера Embraer Е-190 один из них загорелся. Смотрите видео:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк