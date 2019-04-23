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Госбюро расследований проводит обыск в НАБУ: появились детали

Сегодня, 13:53

Обыски проводятся в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами

Фото: ГБР / Facebook
Фото: ГБР / Facebook.

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыск в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) на основании решения суда в рамках расследования дела о махинациях в оборонной сфере.

В определении Печерского районного суда Киева, размещенном в Едином реестре судебных решений, значится, что ходатайство следователя ГБР о временно доступе к вещам и документам управления внутреннего контроля НАБУ удовлетворено.

Обыск проводится в рамках расследования уголовного производства по части 3 статьи 368 и части 2 статьи 364 (непроведение следственных мероприятий после получения материалов от Главной военной прокуратуры по махинациям в оборонной сфере).

"Предоставить следователям первого следственного отдела второго управления организации досудебных расследований центрального аппарата ГБР... разрешение на временный доступ к вещам и документам, а именно к оригиналам материалов уголовного производства.., которые могут содержать охраняемую законом тайну", – говорится в определении суда.

В свою очередь, пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган пояснила, что обыски проводятся в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении государственных средств в оборонной сфере.

"Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины проводит обыски в НАБУ в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении госсредств в оборонной сфере, проходит выемка документов, что может свидетельствовать о бездеятельности руководства НАБУ по делу о хищении в "Укроборонпроме", - написала Сарган в Facebook.

Она указала, что информация Главной военной прокуратуры, направленная в НАБУ в марте 2017 года, "не получила развития в расследовании". "ГБР дает оценку бездеятельности руководства НАБУ после получения материалов Военной прокуратуры и нереагированию на сведения, содержавшиеся в направленных документах", – добавила пресс-секретарь.

Кроме того, по данным Сарган, проверяется информация о внеслужебных отношениях руководства НАБУ с третьими лицами, которые могут свидетельствовать об умышленном нерасследовании уголовного производства по хищениям в "Укроборонпроме", в частности через ООО "Оптимумспецдеталь".

Ранее глава ГБР Роман Труба заявил, что в уголовном производстве, расследуемом детективами Бюро по обнародованным журналистами фактам о причастности сотрудников правоохранительных органов к сокрытию коррупции в украинском оборонно-промышленном комплексе, допрошены ряд журналистов, и в ближайшее время ведомство отчитается о результатах расследования.

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Тег НАБУ, оборонпром, ГБР

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Источник:

Интерфакс

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