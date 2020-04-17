Госдума РФ приняла новое решение по паспортам для жителей "Л/ДНР"

До этого за оформление паспорта РФ была пошлина в 3,5 тысячи рублей

Ранее Госдума окончательно упростила получение российского гражданства для украинцев, а сегодня разрешила жителям оккупированных территорий Донбасса получать российские паспорта бесплатно. Соответствующий закон был принят на сегодняшнем заседании парламента РФ.

Согласно закону, люди, которые постоянно проживают на территории т.н. "ДНР" и "ЛНР", освобождаются от госпошлины в 3,5 тыс. рублей при оформлении ими в упрощенном порядке российского паспорта. Соответствующие поправки были внесены в Налоговый кодекс РФ.

В настоящее время за прием в российское гражданство, восстановление в гражданстве РФ, выход из него, а также за определение наличия гражданства России уплачивается государственная пошлина в размере 3,5 тыс. рублей. По данным авторов законопроекта, среднемесячная заработная плата по состоянию на второе полугодие 2019 года на территории "ЛНР" составила 10 979 рублей, а средний размер пенсионных выплат – 4 966 рублей. В "ДНР" эти показатели составили 12 036 рублей и 4 937 рублей соответственно.

Реклама В тренде Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотреть

Напомним, украинцы могут въезжать в Россию только по загранпаспорту. С 1 марта гражданам Украины правительственным постановлением запрещено пересекать государственную границу в Российскую Федерацию на основании так называемого внутреннего паспорта или свидетельства о рождении.

Отметим, двойное гражданство в Украине запрещено.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама