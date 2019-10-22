Госизмена в "Укроборонпроме": появились детали громкого дела

Идет расследование одной из схем на заводе "Артема", который входит в государственный концерн

Несколько часов назад в аэропорту Борисполь был задержан бывший заместитель министра экономики Юрий Бровченко. Ему предъявлено подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Об этом в Facebook сообщил экс-нардеп Мустафа Найем.

"Это уже третье громкое задержание в рамках расследования одной из схем на заводе "Артема", который входит в государственный концерн "Укроборонпром". Если помните, несколько дней назад я писал о невеселой шпионской истории по подготовке серийного производства снарядов 152/155 мм. Речь шла о двух украинских чиновниках и иностранном гражданине, въехавшем в Украину с территории Российской Федерации, которые вошли в сговор и вынудили один из заводов подписать контракт на покупку производственных линий, которые так в Украину и не доехали. Как выяснилось, в результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более 8 млн долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы", - написал Найем.

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Он напомнил, что пять дней назад в рамках этого же дела были задержаны еще два подозреваемых в этом деле. В частности, директор госпредприятия "Безпека" Владислав Глазунов, так же подозреваемый в госизмене, которому уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога в размере 2,8 миллиона гривен. Еще одному фигуранту дела – иностранному гражданину – подозрение предъявлено за подстрекательство должностных лиц к совершению противоправных действий и сейчас решается об избрании ему меру пресечения.

Ранее в Службе безопасности Украины сообщили о задержании бывшего топ-чиновника по подозрению в госизмене и раскрыли детали дела.

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