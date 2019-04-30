Госпогранслужба будет приведена к стандартам НАТО: Гройсман и Турчинов поздравили пограничников

Турчинов отметил, что Госпогранслужба играет ключевую роль в реализации евроинтеграционных устремлений Украины

Фото: Facebook

Секретарь СНБО Александр Турчинов и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили пограничников с профессиональным праздником.

Турчинов отметил, что Госпогранслужба играет одну из ключевых ролей в реализации евроинтеграционных устремлений Украины.

"Государственная пограничная служба надежно защищает Украину не только на фронте. Вы играете одну из ключевых ролей в реализации наших евроинтеграционных стремлений, выполняя задачу по формированию нового облика украинской границы и внедрению современной модели государственного управления в сфере пограничной деятельности – интегрированного управления границами", – подчеркнул секретарь СНБО в своем поздравлении, обнародованном на сайте совета.

По его словам, углубление сотрудничества с пограничными органами стран-членов Европейского Союза, государств Черноморского и Балтийского регионов, США, а также с международными правоохранительными организациями, является свидетельством весомого вклада Украины в обеспечение международной и региональной безопасности, в борьбе с транснациональной и трансграничной преступностью.

В то же время премьер отметил, что правительство прилагает все усилия, чтобы государственная граница стала непреодолимым европейским валом для врага – надежно защищенным и технически оборудованным.

Приоритетной задачей остается усиление социальной защиты военнослужащих и членов их семей, прежде всего обеспечение их жильем, подчеркнул Гройсман в своем поздравлении, обнародованном на Правительственном портале.

Он напомнил, что стратегическая цель Украины – приведение стандартов Государственной пограничной службы Украины в соответствие со стандартами НАТО.

Напомним, профессиональный праздник пограничников Украины установлен указом Президента в 2018 году "с целью чествования мужества и героизма защитников государственной границы Украины, учитывая вклад пограничников в борьбу за независимость Украины".

В то же время сегодня отмечается 101-а годовщина украинского пограничного ведомства, указали в Госпогранслужбе.

Как мы писали ранее, президент Украины Петр Порошенко уже поздравил пограничников с профессиональным праздником.

Кроме того, командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником.

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