Госслужащие Кабмина из-за устаревшего регламента подают бумажные декларации – Дубилет

В 2016 году бумажные декларации заменили на декларации НАПК, однако Кабмин не отреагировал

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Государственные служащие правительства Украины из-за устаревшего регламента продолжали подавать бумажные декларации, хотя закон с 2016 года требует оформления их в электронном виде. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который ранее сообщил, что Кабмин запретил платить зарплату наличкой сотрудникам госучреждений.

"В 2014 году в Украине приняли закон об очищении власти. Согласно ему, каждый, кто трудоустраивался на госслужбу, должен пройти проверку. По правилам чиновники должны были заполнить бумажные декларации, а кадровая служба отправляла запрос в налоговую с просьбой их проверить. И вот в 2016 году эти бумажные декларации заменили на декларации НАПК (Национального антикоррупционного бюро Украины) в электронном виде. Вот только Кабмин не изменил регламент, по которому кадровики должны отправлять запрос в налоговую", - написал он.

Таким образом, кадровая служба вот уже несколько лет подряд готовит по каждому кандидату пакет бумажных документов и отправляет официальный запрос в налоговый орган.

Реклама

"В ответ налоговая служба каждый раз официально отвечает, что вообще-то бумажные декларации на них никто не подает. И так каждый раз. Такой бесполезный документооборот в природе", - добавил министр.

Он отметил, что правительство намерено как можно скорее изменить эту ситуацию.

В тренде Холодно и без дождей: синоптики дали прогноз на 25 ноября

"Я был удивлен, когда обнаружил, что в Кабмине работает более 50 разных колл-центров. Почти каждый из них – это множество лишнего дорогостоящего оборудования, а также операторов и их начальников. Сейчас мы стартуем пилот, чтобы забрать на себя коммуникации Министерства социальной политики, Офиса президента и таможни. Затем в течение года заберем в единый центр все остальное", - написал Дубилет.

Ранее Дмитрий Дубилет высказал мнение, что все министерства должны находиться в одном здании.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама