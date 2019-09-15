Готовим куртки и зонты: синоптики сообщили об ухудшении погоды до конца недели

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В начале рабочей недели погода еще порадует теплом. Но оно продлиться максимум сутки. И уже со средины недели температурный режим изменится, резко похолодает. А к выходным Украину накроют холодные осенние дожди. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в понедельник, 16 сентября, практически по всей Украине достаточно тепло. Воздух прогреется в среднем до +22-23. На западе страны возможны дожди, на остальной территории сухо.

Во вторник, 17 сентября, с северо-запада ворвется холодный и сырой атмосферный фронт. И большинство регионов страны затянет дождевыми тучами. Лишь на юго-востоке будет сухо и до + 23-24 тепла. На остальной территории Украины похолодает до +17-19, местами до +15, и прогнозируют дожди.

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Уже в среду, 18 сентября, похолодает еще на пару градусов. Холодный воздух дойдет и до юго-востока, но там будет по-прежнему сухо. На остальной территории все так же дождливо, до +13-17.

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В четверг, 19 сентября, похолодает еще сильнее. В среднем температура воздуха днем не превысит +14-15, местами всего +11. Ночью – лишь до +5-7. На юге чуть теплее, до +17-19. Дождливо на большей части Украины.

В пятницу, 20 сентября, погода будет схожей с предыдущим днем. Дожди окутают еще большую часть Украины. Исключением станет Закарпатье и южные регионы Украины. Температура воздуха в среднем +12-15, на юге до +19.

Как уже сообщалось, в Укргидрометцентре рассказали, где ждать существенного падения температуры и в каких районах даже ожидаются заморозки. .

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