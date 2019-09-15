В Украину ненадолго вернется потепление: синоптик порадовала прогнозом погоды

В понедельник снова изменится погода и будет очень приятной, хоть и ненадолго

/ Фото: Pixabay

Пока в Украину еще не дошли первые заморозки, в первый рабочий день недели, 16 сентября, погода порадует комфортными 23-28 градусами, и без дождей. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Она предупредила, что, в отличие от дневного времени, ночи будут холодные.

"16 сентября в Украине температура воздуха проснется после выходных, подскочит до +23... +28 градусов, разве что на западе будет 19-23 градуса … Дождей в понедельник не будет – солнце и белые облака. Разве что порывистый северо-западный ветер будет "ощипывать" сухую ржавую листву с каштанов и винограда", – написала Диденко.

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В Киеве понедельник будет теплым и солнечным, около 23 градусов, отметила синоптик.

Однако уже во вторник, по ее словам, тучи принесут местами дожди и понижение температуры воздуха.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики и раньше обещали еще теплый сентябрь – так и вышло, но дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

В то же время сотрудники Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели итоги лета в столице. По их данным, лето 2019 года в Киеве стало одним из самых жарких почти за 140 лет.

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