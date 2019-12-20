Готовы отправиться в тюрьмы "Л/ДНР": Красный крест выступил с заявлением

Фото: facebook.com/ICRC

Во исполнение согласованных выводов саммита в "нормандском формате" Международный комитет Красного креста (МККК) готов отправить на оккупированную территорию Донбасса своих представителей для поиска пропавших без вести украинцев.

Эксперты этой организации также готовы посетить удерживаемых в тюрьмах т.н. "ДНР" и "ЛНР" украинских пленников.

"Если говорить о посещении мест содержания под стражей, то эти визиты будут проводить опытные делегаты МККК. Они имеют профессиональную подготовку и опыт работы в различных аспектах содержания под стражей, начиная с обращения с задержанными и заканчивая вопросами медицинского характера. На данный момент в составе МККК работает около 20 таких экспертов, которые могут быть направлены для посещения мест содержания под стражей в Донецке. МККК готов посещать места содержания под стражей в Донецке и Луганске, как только будет достигнута договоренность со всеми уполномоченными структурами. Наши команды находятся в ожидании начала процесса", – заявили в Красном кресте.

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В организации напомнили, что их представители в последний раз посещали тюрьмы на оккупированных территориях в 2015 году. Отметим, что в марте этого года боевики не пропустили в Донецкую область три грузовика гумпомощи от Красного креста.

На днях министр иностранных дел Вадим Пристайко в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" заявлял, что уже на этой неделе Красный крест получит доступ к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. "Этот шаг будет означать прогресс в "минском процессе", которого по другим направлениям до сих пор не наблюдается". Смотрите полное интервью с Пристайко.

В то же время 19 декабря президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон об обеспечении беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного креста к удерживаемым лицам. Этим законом снимается для МККК ограничения на посещение удерживаемых лиц – как в количестве свиданий, так и по их продолжительности.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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