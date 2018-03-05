ГПУ намерена официально обратиться к России по Плотницкому

Ранее ходили разговоры, что беглый экс-главарь боевиков находится в российском СИЗО

Генеральная прокуратура Украины намерена направить российским коллегам запрос для подтверждения информации о задержании бывшего главаря боевиков т. н. "ЛНР" Игоря Плотницкого в России.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос "Радио Свобода".

Главной военной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по подозрению бывшего главаря боевиков в совершении преступлений по ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

"Плотницкий объявлен в розыск и получено разрешение суда на его задержание с целью приведения его в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста", – сообщили в ГПУ.

Также в прокуратуре отметили, что по делу Плотницкого продолжается судебное рассмотрение.

Кроме того, после сообщений в СМИ о задержании экс-главаря боевиков на территории России, ГПУ в рамках международно-правовой помощи намерена отправить запрос российским коллегам для проверки этой информации.

Фото: "Радио Свобода"

Как сообщалось, бывший подельник первого главаря "ЛНР" Валерия Болотова – Владлен Заруба – рассказал, Плотницкий оказался в российском СИЗО за "потерянный миллиард".