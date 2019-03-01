Грабитель вместо компьютерного мастера: украинцев предупредили об опасных объявлениях

В Украине на многих подъездах все чаще появляются объявления мастеров, готовых решить проблему, но это может обернуться бедой

Грабитель вместо компьютерного мастера: украинцев предупредили об опасных объявлениях 2019-03-01T05:15:00+02:00 Украина В Украине на многих подъездах все чаще появляются объявления мастеров, готовых решить проблему, но это может обернуться бедой

Коммунальщик-оборотень. В Киеве мошенник позвонил в квартиру пенсионера с требованием проверить счетчики. Тот открыл дверь, и пока искал документы, вор вынес из квартиры деньги. За кого еще выдают себя аферисты, чтобы попасть в жилье, узнавали журналисты "Сегодня".

Компьютерный мастер рядом с вами, такие объявления появляются на домах все чаще. Привлекательное фото мастера, телефон и главное не дорого. Но не прячутся ли за объявлением квартирные воры, проверили журналисты, позвонив по такому объявлению.

Однако вместо мужчины с фотографии на объявлении трубку подняла девушка. Она говорит, что мастер сейчас занят, и предлагает выезд специалиста на дом по низкой цене (80 грн за работу), при этом не предлагает клиенту самому привезти технику. Имя мастера отличалось от того, что в объявлении, а на фото изображен популярный актер и кинорежиссер Клим Шипенко.

"Если вы приглашаете по объявлению не зная кого "со столбов" (из объявлений на столбах), будьте готовы к тому, что к вам может прийти шарлатан, грабитель или хуже того – убийца. Что-нибудь найти в квартире – на это могут уйти секунды. Человек просто знает, где что лежит. В большинстве случаев люди прячут свои вещи драгоценные в определенных одних и тех же местах – это шухлядка, это шкатулочка, денежка в книжечке", – рассказал эксперт по безопасности Руслан Болгов.

60% всех объявлений – от мошенников, жалуется настоящий компьютерный мастер. Поэтому приглашать домой стоит только проверенных специалистов.

"Лучше посоветоваться с родственниками или близкими знакомыми, может у них есть такой мастер. Конечно, это должны быть, в первую очередь, сервисные центры, которые существуют", – подчеркнула компьютерный мастер Валерия Иваница.

Ранее мы уже писали, какие в Украине действуют схемы аферистов. Остаться без кровно заработанных можно, заказав мебель, обратившись к компьютерному мастеру или согласившись заправить авто дешевым топливом.

Также украинцев предупреждают и о финансовых мошенниках. Аферисты от имени финансовых компаний присылают украинцам на мобильные телефоны и компьютеры сообщения о выигрыше квартиры в Киеве или дорогого автомобиля.

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