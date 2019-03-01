Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Грабитель вместо компьютерного мастера: украинцев предупредили об опасных объявлениях

Сегодня, 05:15

В Украине на многих подъездах все чаще появляются объявления мастеров, готовых решить проблему, но это может обернуться бедой

Грабитель вместо компьютерного мастера: украинцев предупредили об опасных объявлениях Украина В Украине на многих подъездах все чаще появляются объявления мастеров, готовых решить проблему, но это может обернуться бедой

Коммунальщик-оборотень. В Киеве мошенник позвонил в квартиру пенсионера с требованием проверить счетчики. Тот открыл дверь, и пока искал документы, вор вынес из квартиры деньги. За кого еще выдают себя аферисты, чтобы попасть в жилье, узнавали журналисты "Сегодня".

Компьютерный мастер рядом с вами, такие объявления появляются на домах все чаще. Привлекательное фото мастера, телефон и главное не дорого. Но не прячутся ли за объявлением квартирные воры, проверили журналисты, позвонив по такому объявлению.

Однако вместо мужчины с фотографии на объявлении трубку подняла девушка. Она говорит, что мастер сейчас занят, и предлагает выезд специалиста на дом по низкой цене (80 грн за работу), при этом не предлагает клиенту самому привезти технику. Имя мастера отличалось от того, что в объявлении, а на фото изображен популярный актер и кинорежиссер Клим Шипенко.

"Если вы приглашаете по объявлению не зная кого "со столбов" (из объявлений на столбах), будьте готовы к тому, что к вам может прийти шарлатан, грабитель или хуже того – убийца. Что-нибудь найти в квартире – на это могут уйти секунды. Человек просто знает, где что лежит. В большинстве случаев люди прячут свои вещи драгоценные в определенных одних и тех же местах – это шухлядка, это шкатулочка, денежка в книжечке", – рассказал эксперт по безопасности Руслан Болгов.

60% всех объявлений – от мошенников, жалуется настоящий компьютерный мастер. Поэтому приглашать домой стоит только проверенных специалистов.

"Лучше посоветоваться с родственниками или близкими знакомыми, может у них есть такой мастер. Конечно, это должны быть, в первую очередь, сервисные центры, которые существуют", – подчеркнула компьютерный мастер Валерия Иваница.

Ранее мы уже писали, какие в Украине действуют схемы аферистов. Остаться без кровно заработанных можно, заказав мебель, обратившись к компьютерному мастеру или согласившись заправить авто дешевым топливом.

Также украинцев предупреждают и о финансовых мошенниках. Аферисты от имени финансовых компаний присылают украинцам на мобильные телефоны и компьютеры сообщения о выигрыше квартиры в Киеве или дорогого автомобиля.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег грабители, мошенники, мастер, объявление

Вы сейчас просматриваете новость " Грабитель вместо компьютерного мастера: украинцев предупредили об опасных объявлениях". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Герои парковки" оказались под прицелом мошенников

26 февраля, 18:01

Водителям советуют не нарушать правила и не оставлять записки с номерами телефонов

Во Львовской области мошенники ограбили фермера

26 февраля, 16:24

Мошенники обвесили мужчину на 800 тысяч гривен

Мошенники применили новые схемы – от "брокеров" до "коммунальщиков"

25 февраля, 12:00

В Харькове разоблачили новые схемы мошенничества

Мошенники продали украинцам фейковых акций Tesla на миллионы гривен

23 февраля, 03:06

Для того, чтобы обманывать пользователей, мошенники создали фейковые сайты-представительства Tesla Inc в Украине

Переход приходов Московского патриархата в ПЦУ: общее количество

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

Алла Пугачева призналась, что серьезно больна

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

Выборы-2019: социологи еще раз измерили разрыв между рейтингами

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Кто "сливал" студенческий Майдан 2013 года?

Мост Путина решил "сбежать" из аннексированного Крыма

Алина Гросу показала беременный живот и обручальное кольцо (фото)
Загрузка...

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

27 февраля, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Помощь с работой и новые соцстандарты: как правительство хочет бороться с бедностью

26 февраля, 07:51

Годовой план выполнения "Стратегии по преодолению бедности" включает пересчет прожиточного минимума и развитие услуг для жителей села

Какой будет пленарная неделя Верховной Рады: язык, учения, военкоматы

26 февраля, 07:38

Заложникам хотят назначить выплаты, а Кабмин хочет штрафов на выборах

От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

26 февраля, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению