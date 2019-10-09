Грипп в Украине: какую вакцину искать и сколько она стоит

Фото: А. Бойко, "Сегодня"

В преддверии начала сезона простудных заболеваний, который обычно приходит в конце октября, украинцам предлагают две вакцины против гриппа: трехвалентную "Джиси Флю" из Южной Кореи и четырехвалентную "Ваксигрип Тетра" из Франции.

Препараты уже есть в аптеках, и цена на одну дозу вакцины колеблется от 260 до 350 гривен. Об этом журналисты сайта "Сегодня" узнали, опросив представителей нескольких крупных аптечных сетей.

Так, трехвалентные вакцины, которые защищают от трех вирусов гриппа – "Джиси Флю" поможет противодействовать штаммам А(H1N1)pdm09 и А(H3N2), а также одному штамму вирусa гриппа B.

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Соответственно, четырехвалентные вакцины из Франции предупреждают четыре вида вируса: "Ваксигрип Тетра" включает А(H1N1)pdm09 и А(H3N2) и два штамма вирусa гриппа B (линии Виктория и Ямагата).

Медики отмечают, что вакцинироваться можно с осени до весны, но лучше это сделать до начала эпидемического сезона: после прививки иммунитет организма будет вырабатываться около двух недель и если заразиться гриппом в этот период, то вакцина может не помочь.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, в какое время врачи рекомендуют делать прививку. По словам медиков, вакцинация – все еще и самый эффективный способ профилактики гриппа, ведь она уменьшает количество тяжелых протеканий и осложнений. У привитого человека грипп пройдет в более легкой форме и с меньшим риском осложнений.

Кроме того, ранее мы писали о главных мифах, связанных с гриппом, а также о восьми доступных продуктах для повышения иммунитета.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как уберечься от осенних болезней.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в материале: "В Украину идут четыре вируса гриппа: как подготовить свой иммунитет".

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