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Мог ли Иран сбить украинский лайнер ракетой: мнение экспертов

8 января, 19:03

Виталий Андроник

Запад страны и столичный регион оказались в зоне риска

Украина стоит на пороге эпидемии гриппа. Пока что эпидпорог не превышен, но в семи областях страны интенсивность заболеваемости выше, чем в остальных. Это – Киевская, Житомирская, Черновицкая, Винницкая, Хмельницкая, Ровенская и Волынская области.

Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

"...Никто не может знать, переживет ли он этот сезон или нет. Грипп – непредсказуем, потому что все развивается очень быстро; потому что нет должной настороженности в начале сезона; потому что все забывается, а сейчас еще и потому, что ограничен доступ к медицинской помощи, в связи с чем пациенты долго болеют дома. Иногда – непростительно долго. Страшно, когда буквально за несколько дней мы теряем молодых, активных людей от потенциально предотвратимого состояния", – написала у себя на странице в Facebook инфекционист Ольга Голубовская.

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По Украине ходит четыре вида вируса гриппа:

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Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
  • Bиpyc, похожий на A/Brisbanel 02120 1 S(H1N1 )pdm09;
  • Bиpyc, похожий на A/Kansasll4l2017(H3N2);
  • Bиpyc, похожий на B/Coloradol06l2017 (линия B/Victoria/2l87);
  • Bиpyc, похожий на B/Phuketl3073l2013 (линия B/Yamagata/l6/88).

В зоне риска подхватить грипп с осложнениями – пожилые люди, дети, беременные, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

Напомним, с начала эпидемического сезона уже зарегистрирована одна смерть от осложнений болезни. Мужчина из группы риска заболел 20 декабря 2019 года. Несмотря на то что его госпитализировали, он умер в реанимации 31 декабря .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Заболеют миллионы: на Украину надвигается вторая волна гриппа" .

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Источник: Сегодня

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