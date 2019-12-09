Громкое убийство малыша полицейским: суд на старте

Заседания могут начаться уже совсем скоро

Кирил Тлявов. Фото: ТСН

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Стало известно, когда могут начаться суды по громкому делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого Киевской области. Напомним, по версии детективов Госбюро расследований, к убийству малыша причастны сразу несколько полицейских. Об этом сообщила пресс-служба ГБР, которое отрапортовало о завершении расследования.

Как рассказала сайту "Сегодня" один из адвокатов семьи Тлявовых, Эльвира Лазаренко, не исключено, что суды по этому громкому делу могут начаться уже в декабре.

"Сроки будут зависеть от поведения стороны защиты в этом деле. Если они оперативно ознакомятся с материалами, то и рассмотрение дела может быть назначено даже до конца декабря или в начале января, – сказала нам Эльвира Лазаренко. – Если они будут затягивать, то и процесс начнется позже, через 2-3 месяца".

В свою очередь, в ГБР сообщили, что фигурантам дела уже объявлены подозрения.

"Инспектору Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУНП в Киевской области сообщено о подозрении в убийстве Кирилла Тлявова по неосторожности", – сообщила пресс-служба ГБР.

Если вина будет доказана в суде, то фигуранту грозит до 5 лет тюрьмы.

По данным правоохранителей, еще четверым фигурантам, среди которых двое копов, один гражданский и один подросток сообщены подозрения в грубом групповом нарушении общественного порядка и хранении оружия с боеприпасами без всяких на то разрешений.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области был тяжело ранен в 5-летний Кирилл Тлявов. Малыш получил огнестрельное ранение. По версии следствия ГБР, к стрельбе причастны полицейские, которые, возможно, были пьяны в момент совершения преступления. После 3 дней отчаянной борьбы за жизнь, 3 июня Кирилл умер в реанимации.

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