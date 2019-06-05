Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

Кирилл. Надел «ушки» и сфотографировался последний раз в жизни. Фото: Facebook/Т. Тлявова.

Жена Владимира Петровца – одного из обвиняемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком полицейских – сомневается в вине мужа. А семья малыша требует для мужчин самого строгого наказания и не знает, когда сможет похоронить своего сына. Напомним, трагедия произошла 31 мая. По версии прокуратуры, нетрезвые полицейские в свободное от работы время развлекались стрельбой по банкам и бутылкам, в результате чего одна из пуль угодила в голову малышу. В понедельник он умер в больнице.

Прокуратура Киевской области объявила 42-летнему сотруднику дорожной полиции Владимиру Петровцу и его 31-летнему коллеге, сотруднику водной полиции Ивану Приходько, подозрение по статье "Убийство, совершенное группой лиц". Им грозят пожизненные сроки. В прокуратуре не исключили, что могут появиться и новые подозреваемые — на месте преступления находилось несколько человек, а оружие, из которого стреляли, еще устанавливается.

Украинцы пришли с пикетом под здание МВД в Киеве, на котором написали: "Убийцы", и заж­гли свечи в память о ребенке.

В отставку подал начальник Киевской областной полиции Дмитрий Ценов, заявив, что несет от­ветственность за действия своих подчиненных.

Вчера мама Кирилла рассказала нам, что ждет решения от группы судэкспертов, которые достают пулю из головы малыша.

"Жду, когда позвонят и скажут, когда можно забирать тело сыночка. Похоронить хотим в среду, но может быть задержка, и придется перенести похороны на четверг", — сказала Татьяна Тлявова.

После смерти Кирилла она опубликовала фото, сделанное за несколько часов до его гибели. На нем Кирилл — в игрушечных "ушках", с улыбкой.

"Он их где-то нашел, эти "ушки", и попросил, чтобы я его сфотографировала, — рассказала нам Татьяна и добавила: — А полицейским желаю сесть пожизненно".

В Переяславе-Хмельницком мы разыскали жену одного из подозреваемых. Супруга Петровца считает мужа невиновным. Она рассказала, что в тот день ее муж большую часть времени проводил со своими детьми, 8-летними девочками-близняшками — кормил их мороженым, водил в пиццерию.

"В обед Вова и Ваня (Приходько) отдали детей бабушкам и поехали на ту лужайку. Нетрезвым муж был на момент задержания, ночью. А мальчик был ранен еще днем. Стрелял мой муж или нет — этого я не знаю. Там ведь было еще несколько человек", — сказала Ольга.

Вчера с мамой и бабушкой погибшего Кирилла встретились глава МВД Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев. После извинений и соболезнований Аваков пообещал, что виновные получат адекватное наказание. Нацполиция возьмет на себя организацию и расходы по похоронам, а сотрудники полиции Киевщины перечислят семье свой однодневный заработок.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что полиция настаивает на наказании виновных. Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения лейтенанту полиции Ивану Приходько и старшему сержанту Владимиру Петровцу – арест на два месяца без возможности внесения залога.

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