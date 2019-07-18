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Гройсман рассказал о культурной децентрализации в Украине

18 июля, 22:57

Премьер Владимир Гройсман уверен, что конкурс является своеобразной культурной децентрализацией


Фестивали, культурные хакатоны и реставрация памятников архитектуры. Правительственный проект "Малые города — большие впечатления" набирает обороты.

Идея проекта — поддержка культурного развития маленьких городков и общин. В этом году государство профинансировало 74 стартапа в сфере искусства. Для сравнения, в прошлом году поддержку получили восемь.

На реализацию своего проекта каждый участник имел шанс выиграть от 100 тысяч гривен до пяти миллионов.

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По мнению Владимира Гройсмана, такой конкурс — это импульс для развития общин и туризма. Премьер считает, что проект является своеобразной культурной децентрализацией.

"У нас много больших общин, городов, имеющих все свои возможности, для того чтобы реализовать почти любой крупный проект. Но есть и другие города, небольшие, районные, созданные общины. И вот там мы очень четко должны акцентировать нашу государственную поддержку и государственную политику", – заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана".

Напомним, что Киев получит пять новых памятников истории и культуры

Добавим, что в Харьковской области восстанавливают дома культуры и клубы, которые не ремонтировались десятки лет

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Тег культура, города, проект, Украина, Гройсман, децентрализация

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