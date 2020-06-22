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Грозы, град и шквалы: чего ждать от погоды в Украине 22 июня (карта)

22 июня, 06:52

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Несмотря на непогоду, в стране будет жарко

В Украине сегодня, 22 июня, будет довольно жарко. Но страну, по прогнозам синоптиков, накроют сильные дожди и грозы. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

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"22 июня кратковременные дожди, грозы (ночью местами), днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с, в Карпатском регионе и местами в южных областях значительные дожди", – говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют северо-восточный, в южной части северо-восточный, со скоростью 5-10 м / с.

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Температура в стране установится на уровне 24-29 градусов тепла. А вот в Карпатах будет прохладнее – тут ожидаются 20-25 градусов тепла.

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Напомним, не так давно стихия разгулялась на Донбассе: по Макеевке пронесся смерч, на Донецк обрушилась гроза с градом.

Также читайте наше интервью с климатологом Светланой Бойченко, как погода в Украине побила все рекорды по аномалиям. Она рассказала, что происходит с климатом, как эти изменения будут отражаться на нашей жизни и чего следует ждать украинцам в ближайшие годы.

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