Грозы, град и шквалы: чего ждать от погоды в Украине 22 июня (карта)

Несмотря на непогоду, в стране будет жарко

В Украине сегодня, 22 июня, будет довольно жарко. Но страну, по прогнозам синоптиков, накроют сильные дожди и грозы. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

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"22 июня кратковременные дожди, грозы (ночью местами), днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с, в Карпатском регионе и местами в южных областях значительные дожди", – говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют северо-восточный, в южной части северо-восточный, со скоростью 5-10 м / с.

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Температура в стране установится на уровне 24-29 градусов тепла. А вот в Карпатах будет прохладнее – тут ожидаются 20-25 градусов тепла.

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Напомним, не так давно стихия разгулялась на Донбассе: по Макеевке пронесся смерч, на Донецк обрушилась гроза с градом.

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