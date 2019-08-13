Грозы, град и шквалы: спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине

Непогода будет бушевать в западных и северных областях

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В некоторых областях Украины сегодня и 14 августа ожидаются грозы, град и шквалы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой областях 13-14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с", - говорится в сообщении.

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Кроме того, днем 13 августа и в течение суток 14 августа на западе страны ожидаются значительные дожди. В отдельных районах синоптики прогнозируют шквалы 25-28 м / с. А в западных областях 14 августа синоптики прогнозируют снижение дневной температуры до 20-25 ° (на 5-10 °).

Напомним, в ночь на субботу, 10 августа, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в шести областях Украины из-за дождей, гроз и порывов ветра без электроснабжения остались 129 населенных пунктов.

Мы также сообщали, что в Ровенской области из-за урагана электропровода упали на пожилую женщину и ее внучку, пенсионерка погибла. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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