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Грозы, град и штормовой ветер: синоптик предупредила о непогоде в понедельник

3 мая, 13:15

Сергей Мартынец

В ближайшие пару дней в Украину вернется похолодание

Завтра, 4 мая, в Украине почти везде дожди, грозы, местами град и при грозах шквалистое усиление ветра. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, на большей части территории страны будет очень теплая погода, за исключением западных областей.

"В западных областях дождей 4 мая будет меньше, а прояснений больше всего. И, кстати, температура воздуха на западе Украины завтра ожидается низкой – днем ​​10-16 градусов, а в Карпатах 5-11 градусов. Плюс – сильный ветер. В большинстве областей Украины воздух в понедельник прогреется до 17-24 градусов. Ветер с юго-восточного будет постепенно переходить на северо-западный, потому что во вторник похолодает на значительной части территории Украины", – написала Диденко.

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REUTERS/Fabrizio Bensch

В Киеве 4 мая будет сыро и тепло. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, есть вероятность града и порывистого ветра при грозах. Синоптик добавила, что во вторник-среду в Киеве похолодает.

В Украину пришел последний месяц весны. Погода в мае ожидается не очень майской – будет дождливо и прохладно. Температура воздуха будет прыгать – украинцам стоит ждать и теплой погоды, и похолоданий. Читайте подробнее от синоптиков прогноз погоды на май.

Также синоптики предупреждают, что в мае будет два периода ливней. Первая волна должна прекратиться на днях, а вторая не заставит себя долго ждать.

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Источник: Сегодня

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