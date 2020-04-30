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  1. Последние новости Украины

В мае будет два периода ливней: когда Украину начнет заливать

30 апреля, 06:33

Александр Панченко , Екатерина Степаненко

Первые дожди придут с запада Украины и затянутся на все майские праздники

Пока народный синоптик пугает тем, что Украину ждут две недели засухи, обобщенные данные погодных сайтов говорят о том, когда именно будет дождить. Они сообщают о двух периодах сильных дождей по Украине в начале и в конце мая.

Так первая волна придет на запад страны уже 1 мая, а на следующий день задождит по всем регионам. В западных областях осадки должны прекратиться к 5-6 мая, а вот в остальных областях ненастье затянется до 8-9 мая.

Вторая волна дождей ожидается с 23 по 29 мая, но они должны быть менее обильными, чем в начале месяца. А вот тропической жары, по информации погодных сайтов, в мае не должно быть, днем температура не поднимется выше 20 градусов, ночью может опускаться даже ниже +5 тепла.

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В тренде
В мае будет два периода ливней: когда Украину начнет заливать

Подробнее о том, какой будет погода в мае, а также прогноз Укргидрометцентра читайте в материале: Жара, дожди и заморозки: прогноз погоды на май

А еще эксперты сообщают о том, что нынешние перепады температур могут стать еще одним негативным фактором, влияющим на урожай 2020 года. О том, угрожает ли нам неурожай ягод и фруктов, и что будет с ценами на них, смотрите в сюжете:

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погода прогноз погоды май

Источник: Сегодня

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