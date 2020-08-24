Українська
$ 27,48
32,55
  1. Последние новости Украины

Грозы и до 31 градуса жары: синоптики уточнили прогноз на День Независимости

24 августа, 07:11

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Местами в стране ожидаются сильные порывы ветра

В День Независимости, 24 августа, в Украине испортится погода – часть страны накроют сильные дожди и грозы. Где ждать непогоды – рассказали в Украинском гидрометцентре.

Реклама

Итак, сегодня осадки ожидаются в западных, северных и Винницкой областях – там синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы. Также в западных областях местами будут шквалы со скоростью 15-20 м / с. Что касается остальной территории, то там будет сухо.

Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м / с. Температура в западных и северных областях установится на уровне 22-27 градусов тепла, на остальной территории – 27-32 градусов тепла.

В тренде
Грозы и до 31 градуса жары: синоптики уточнили прогноз на День Независимости

Также синоптики рассказали, чего ждать от погоды 24 августа жителям Киева и области. В столичном регионе сегодня днем пройдут кратковременный дождь и гроза. Ветер синоптики прогнозируют переменных направлений, со скоростью 3-8 м / с. Температура будет 23-25 градусов тепла.

Реклама

Напомним, недавно Одессу накрыл мощный ливень с грозой. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. Также сильно затопило курортный микрорайон Аркадия.

Также смотрите видео, как град атаковал Днепр:

Видео: Instagram/tsvetkov1961

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз синоптики карта Украина День Независимости Украины погода в Украине
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук дал Зеленскому два совета
Кравчук дал Зеленскому два советаПолитика
В Раду поступило обращение Кравчука из-за нового требования России
В Раду поступило обращение Кравчука из-за нового требования РоссииПолитика
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о Беларуси
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о БеларусиПолитика
В Беларуси по-хамски ответили на советы Зеленского Лукашенко
В Беларуси по-хамски ответили на советы Зеленского ЛукашенкоПолитика
Снова много больных и умерших: новые данные по коронавирусу за сутки
Снова много больных и умерших: новые данные по коронавирусу за суткиУкраина
Рада хочет ликвидировать долги за коммуналку: поможет ли реструктуризация
Рада хочет ликвидировать долги за коммуналку: поможет ли реструктуризацияЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять