Грозы и до 31 градуса жары: синоптики уточнили прогноз на День Независимости

В День Независимости, 24 августа, в Украине испортится погода – часть страны накроют сильные дожди и грозы. Где ждать непогоды – рассказали в Украинском гидрометцентре.

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Итак, сегодня осадки ожидаются в западных, северных и Винницкой областях – там синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы. Также в западных областях местами будут шквалы со скоростью 15-20 м / с. Что касается остальной территории, то там будет сухо.

Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м / с. Температура в западных и северных областях установится на уровне 22-27 градусов тепла, на остальной территории – 27-32 градусов тепла.

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Также синоптики рассказали, чего ждать от погоды 24 августа жителям Киева и области. В столичном регионе сегодня днем пройдут кратковременный дождь и гроза. Ветер синоптики прогнозируют переменных направлений, со скоростью 3-8 м / с. Температура будет 23-25 градусов тепла.

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Напомним, недавно Одессу накрыл мощный ливень с грозой. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. Также сильно затопило курортный микрорайон Аркадия.

Также смотрите видео, как град атаковал Днепр:

Видео: Instagram/tsvetkov1961

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