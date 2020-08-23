Объявлено штормовое предупреждение: какой будет погода на День Независимости

Завтра главный праздник украинцев, но в ряде областей его подпортит погода

Сегодняшняя приятная погода завтра изменится – на западе еще немного спадет температура и там объявлено штормовое предупреждение, а в остальных областях страны станет жарче.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны завтра 23-26 градусов и дожди с грозами. Также синоптики предупреждают о шквалах 15-20 м/с.

Грозовые дожди также пройдут в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. В остальных центральных областях, на юге и востоке без осадков и температура 28-31 градус.

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В Киеве на День Независимости будет комфортная температура, 23-25 градусов, но ожидается гроза.

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Как сообщали новости "Сегодня", 12 августа Одессу накрыл мощный ливень с грозой. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. Также сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам лился непрерывный поток воды.

А 18 августа Луцк накрыли сильные дожди, улицы ушли под воду. В Сети появились фото и видео непогоды, которая застала горожан врасплох. На улицах города машины с трудом передвигались и буквально плыли по дороге.

Смотрите видео, как на днях град атаковал Днепр:

Видео: Instagram/tsvetkov1961

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Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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