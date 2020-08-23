Объявлено штормовое предупреждение: какой будет погода на День Независимости

Сегодняшняя приятная погода завтра изменится – на западе еще немного спадет температура и там объявлено штормовое предупреждение, а в остальных областях страны станет жарче.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе страны завтра 23-26 градусов и дожди с грозами. Также синоптики предупреждают о шквалах 15-20 м/с.
Грозовые дожди также пройдут в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. В остальных центральных областях, на юге и востоке без осадков и температура 28-31 градус.
В Киеве на День Независимости будет комфортная температура, 23-25 градусов, но ожидается гроза.
Как сообщали новости "Сегодня", 12 августа Одессу накрыл мощный ливень с грозой. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. Также сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам лился непрерывный поток воды.
А 18 августа Луцк накрыли сильные дожди, улицы ушли под воду. В Сети появились фото и видео непогоды, которая застала горожан врасплох. На улицах города машины с трудом передвигались и буквально плыли по дороге.
Смотрите видео, как на днях град атаковал Днепр:
Все подробности в спецтеме День Независимости-2020
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