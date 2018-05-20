Грозы и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждение. В некоторых регионах синоптики прогнозируют грозы, местами шквалы. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"До конца суток 20 мая в центральных, южных и восточных областях Украины грозы, местами шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Вчера штормовое предупреждение объявили в Киеве и Киевской области .

Ранее мы уже писали, что по данным украинского Гидрометцентра в ближайшие дни в Украину придут грозы, которые будут бушевать несколько дней подряд. Грозы с ливнями и шквальный ветер будут перемещаться с северо-западных к юго-восточным областям страны.

Также напомним, что лето в Украине в целом не будет засушливым, однако восточные, часть центральных и южных областей будут ощущать недостаток дождей. Ожидаются жаркие и полностью сухие периоды длительностью до 10 дней. А в августе придут дожди.