Грозы и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 17:26

Погода ухудшится до конца суток

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Украине объявлено штормовое предупреждение. В некоторых регионах синоптики прогнозируют грозы, местами шквалы. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"До конца суток 20 мая в центральных, южных и восточных областях Украины грозы, местами шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Вчера штормовое предупреждение объявили в Киеве и Киевской области . 

Ранее мы уже писали, что по данным украинского Гидрометцентра в ближайшие дни в Украину придут грозы, которые будут бушевать несколько дней подряд. Грозы с ливнями и шквальный ветер будут перемещаться с северо-западных к юго-восточным областям страны.

Также напомним, что лето в Украине в целом не будет засушливым, однако восточные, часть центральных и южных областей будут ощущать недостаток дождей. Ожидаются жаркие и полностью сухие периоды длительностью до 10 дней. А в августе придут дожди.

 
погода, штормовое предупреждение

Вы сейчас просматриваете новость "Грозы и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: pixabay.com

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на начало недели

Сегодня, 14:40

На большей части страны будет сухо, грозы ожидаются лишь на востоке и Закарпатье

Другие новости

Фото: pixabay.com

Погода в Киеве: объявлено штормовое предупреждение

Вчера, 17:36

В городе и области ожидаются грозовые дожди
Загрузка...

Украина

Фото: pixabay.com

Прогноз погоды в Украине на неделю: осадки и отсутствие жары

Вчера, 07:14

21 мая, в понедельник может показаться, что начал сбываться прогноз о жаркой и сухой погоде

США

фото AFP

Запуску ракеты Antares, построенной при участии украинских специалистов, помешала погода

Вчера, 01:47

По киевскому времени старт запланирован на 11:39 понедельника
Загрузка...