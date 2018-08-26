Грозы и сильные перепады температуры: синоптики рассказал о погоде на понедельник

Сегодня, 17:07

Местами в Украине похолодает до 16 градусов днем, а где-то все еще можно будет купаться и загорать

Автор фото: Григорий Салай, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Первый день недели ознаменуется серьезным перепадом температуры – на запада местами будет всего 16 градусов днем, а в противоположной части Украины больше 30 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

Малоприятной будет погода в западных областях страны, где помимо прохладной температуры будут еще и дожди с грозами. Днем синоптики прогнозируют 19-23 градуса, во Львовской области всего 16-18. Ночью будет 13-15.

А вот в центральных областях уже будет сухо (за исключением Житомирской области – дождь с грозой). Днем температура поднимется до 29-32 градусов, ночью – 14-16.

Жарко будет на севере и востоке: днем 28-31 градус, ночью – 13-16 тепла. Без осадков.

Жарче всего будет традиционно на юге, но по-разному: в Одесской области – 28-30, в Николаевской – 32-34. В остальных областях – 30-32 тепла. Дождей не ожидается.

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Как мы писали в прогнозе погоды на неделю, в Украине синоптики обещают в ближайшие дня жаркие дни и холодные ночи. Дожди в начале недели, которые будут идти на западе, уже в среду заденут центральные области страны.

Напомним, в результате непогоды в Украине были обесточены более 50 населенных пунктов. Град, гроза и порывы ветра оставили без света населенные пункты в двух областях.
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"Сегодня"

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