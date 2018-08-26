Украину терзает непогода: более 50 населенных пунктов обесточены

Сегодня, 10:43

Град, гроза и порывы ветра оставили без света населенные пункты в двух областях

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Украине из-за осложнения погодных условий остаются без электричества десятки населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"В результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 53 населенных пункта в 2 областях, а именно: Львовской – 46 н. п., Волынской – 7 н. п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – говорится в сообщении.

В пресс-службе ГСЧС Украины отметили, что восстановлением электроснабжения занимаются бригады облэнерго.

Напомним, ранее Укргидрометцентр сообщил что град и шквалы будут терзать Западную Украину.

Также сайт "Сегодня" уже писал о том, какой будет погода в конце августа. Жаркая летняя погода будет потихоньку покидать Украину, хотя на юге все еще продолжается пляжный сезон.

Также мы сообщали какой будет погода в начале осени. На смену теплу придут ранние заморозки. Осень обещает быть не очень приятной – серьезное похолодание может прийти в Украину довольно рано.
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