Грозы и температурные качели: какой будет погода на майские праздники

В четверг Украина еще будет одна из самых теплых в Европе

В Украине апрель закончится теплыми дождями, а затем местами немного спадет температура воздуха. В первые дни мая температурные качели – похолодание будет сменяться потеплением и наоборот. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Апрель завершится в Украине дождями и грозами на западе, севере, лишь кое-где в центральных областях температурой воздуха до 20-25 градусов, холодом на южном побережье, местами 12-14 градусов, похолоданием в западных областях – завтра там 16-19 градусов", – написала она.

По ее словам, в целом в четверг Украина все же будет одна из самых теплых в Европе (карта).

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Диденко отметила, что на юге, востоке и в большинстве центральных областей будет преобладать сухая погода. Разве что в Одесской области ожидается дождь. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

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В Киеве завтра циклон (карта), который принесет периодические дожди, местами грозы, сообщила синоптик. При этом температура воздуха будет очень приятной – 20-24 градуса.

"1 мая в столице похолодает, потом потеплеет, а 4-5 мая снова похолодает", – добавила Диденко.

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Апрель почти подошел к концу и на днях наступят майские праздники, называемые в народе "дни труда и шашлыка". Погода в последний месяц весны ожидается не очень майской – будет дождливо и прохладно. Читайте подробней от синоптиков прогноз погоды на май.

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