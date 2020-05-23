Грозы и тепло: синоптики предупредили об изменениях погоды в ближайшие дни

За три дня дожди распространятся по всей территории страны

В ближайшие дни украинцам стоить ожидать дождливую погоду. Прогноз опубликовали на сайте Укргидрометцентра.

Согласно данным синоптиков, в воскресенье, 24 мая, дожди пройдут на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях. На остальной территории будет сухо и с переменной облачностью. Температура воздуха по всей стране составит от 12 до 18 градусов.

В столице ожидается от 13 до 15 градусов тепла.

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В понедельник, 25 мая, осадки распространятся на большую часть страны. Сухая погода будет только в восточных областях. Кроме того, в Сумкой и Полтавской области синоптики прогнозируют дождь с грозой.

Температура воздуха немного поднимется. Так, в Украине следует ожидать 14-18 градусов. В столице будет 14-16 градусов выше нуля.

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Во вторник, 26 мая, синоптики предупреждают о дождях по всей территории страны. Однако гроз не будет, а на улице станет еще теплее – от 15 до 18 градусов. В столице прогнозируют 16-18 градусов.

Напомним, 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты.

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