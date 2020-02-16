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Грядет потепление: какая погода ждет украинцев в начале недели

16 февраля, 13:58

В северных и западных областях пройдет небольшой дождь

/ Фото: Pixabay

В Украину в понедельник, 17 февраля, придет потепление. Местами синоптики прогнозируют до 15 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре.

Осадков в первый день недели синоптики не прогнозируют. Ветер ожидается преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах – местами будут порывы 15-20 м/с.

Ночью в стране будет довольно холодно: в восточной части Украины ожидаются 4-9 градусов мороза, в западных и северных областях – от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, на остальной территории – 0-5 градусов мороза. Днем же по всей стране значительно потеплело – до 1-6 градусов тепла. В западных и северных областях ожидаются 6-11 градусов тепла, на крайнем западе страны – 12-15 градусов тепла.

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А 18 февраля в западных, днем также местами в северных областях Украины синоптики прогнозируют небольшой дождь, в Карпатах – с мокрым снегом. На остальной территории осадков не будет. Ветер ожидается южный, юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, на западе страны – до 5 градусов. Днем синоптики прогнозируют 6-11 градусов тепла, в Одесской области – до 14 градусов тепла, в восточной части и Приазовье – 3-8 градусов тепла.

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Фото: архив "Сегодня"

Напомним, недавно синоптики дали прогноз на месяц и рассказали, когда в Украине наладится погода.

Отметим, что в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публиковали фото распустившихся из-за аномального тепла растений.

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