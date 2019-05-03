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Грымчак: Будем иметь все данные, кто получил российские паспорта

3 мая, 09:58

Чиновник рассказал, как Киев может получить соответствующую информацию

Юрий Грымчак. Фото: "Громадське"
Юрий Грымчак. Фото: "Громадське".

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак уже предупреждал недавно, что за российский паспорт украинцев могут лишить гражданства Украины. А теперь он дал понять, что скрыть российское гражданство не получится.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

По его словам, чтобы узнать о получении украинцами российских паспортов, даже не нужно иметь спецсредства – эту информацию можно без проблем получить в России.

"Список тех людей, которые получили российское гражданство, как второе, можно получить. Дело в том, что в соответствии с российским законодательством разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно сообщать в органы власти. Поэтому я не вижу в этом проблем, и мы будем иметь полностью все данные", – сказал Гримчак.

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Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке". Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью сайту "Сегодня" простым жителям ОРДЛО "паспорта Путина" дадут не скоро. Он объяснил, почему.

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Тег Россия, Донбасс, грымчак, паспорта

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