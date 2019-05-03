Грымчак: Будем иметь все данные, кто получил российские паспорта

Чиновник рассказал, как Киев может получить соответствующую информацию

Юрий Грымчак. Фото: "Громадське".

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак уже предупреждал недавно, что за российский паспорт украинцев могут лишить гражданства Украины. А теперь он дал понять, что скрыть российское гражданство не получится.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

По его словам, чтобы узнать о получении украинцами российских паспортов, даже не нужно иметь спецсредства – эту информацию можно без проблем получить в России.

"Список тех людей, которые получили российское гражданство, как второе, можно получить. Дело в том, что в соответствии с российским законодательством разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно сообщать в органы власти. Поэтому я не вижу в этом проблем, и мы будем иметь полностью все данные", – сказал Гримчак.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке". Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью сайту "Сегодня" простым жителям ОРДЛО "паспорта Путина" дадут не скоро. Он объяснил, почему.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Грымчак: Будем иметь все данные, кто получил российские паспорта". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"