Хакеры из России заразили 500 тысяч устройств, готовясь к атаке на Украину – СМИ

Сегодня, 09:52

В правительстве США предупредили, что россияне заразили роутеры и устройства хранения данных

Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Российские хакеры заразили вредоносным программным обеспечением сотни тысяч роутеров и приборов хранения информации в десятках стран, готовясь к кибератаке на Украину. Об этом со ссылкой на данные правительства США сообщает Reuters.

"Исследователь компании Cisco Systems заявил, что за кампанией под названием VPNFilter стоит российское правительство, потому что хакерское программное обеспечение обменивалось кодами с вредоносными ПО, используемым в предыдущих кибератаках, за которые правительство США возложило ответственность именно на Москву", – говорится в сообщении.

Министерство национальной безопасности США заявило о расследовании появления вредоносных программ, которые предназначались для устройств Linksys, MikroTik, Netgear Inc, TP-Link и QNAP – программы внедрялись в систему и запрашивали установку обновлений.

Напомним, ранее предупреждение о возможной подготовке кибератаки на Украину распространила американская телекоммуникационная компания Cisco Systems.

Ранее Служба безопасности Украины предупредила о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании накануне финала Лиги чемпионов.
Россия, атака, хакеры

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