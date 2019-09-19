Все испортит дождливый фронт: синоптики предупредили об изменениях в погоде

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После похолодания, которое пришло в Украину и даже с прогнозируемыми заморозками, снова потеплеет. Но уже к средине следующей недели снова вернутся настоящие осенние дожди. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в пятницу, 20 сентября, сухо и солнечно будет на востоке и западе Украины. А с севера через центр и к югу страны – пройдет полоса холодных осенних дождей. В солнечных регионах и на юге страны будет до +14-17, а в центре и на севере – всего до +13-15, а ночью – до +4.

В субботу, 21 сентября, потеплеет на 2-4 градуса. В первую очередь это будет связано с тем, что дожди уйдут далеко на северо-восток Украины к границам страны и почти на всей территории будет сухо и солнечно. Температура воздуха в среднем будет составлять +12-15.

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В воскресенье, 22 сентября, значительно потеплеет. Воздух прогреется до +17-19, местами до +21. Дожди все так же вероятны на северо-востоке Украины в приграничных регионах.

В тренде В Украине сильно похолодает: синоптик предупредила о заморозках

В понедельник, 23 сентября, с запада в Украину зайдет холодный фронт и принесет дожди. Но влияние холода распространится и на остальную часть страны – ожидается резкое снижение температуры. И если на западе Украины будет до + 20, то север, центр и восток, хоть и будут солнечными, но воздух прогреется всего до +15-17, на юге немного теплее, до +19-21.

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Уже во вторник, 24 сентября, атмосферный фронт распространится на всю Украину. По всей территории страны, за исключением Крыма, будет дождливо. Температурный режим сохранится на уровне предыдущего дня. Но в некоторых регионах ожидается снижение температуры на 1-2 градуса.

Отметим, что пронизывающая мокрая и прохладная погода продержится не долго, осталось потерпеть несколько дней. Синоптики уточнили, когда вернется бабье лето.

Как сообщали новости "Сегодня", прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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