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"Хороший прецедент": реакция США на освобождение Украиной российских моряков

26 июля, 14:15

Американские дипломаты считают решение украинских властей гуманным

Члены экипажа с задержанного танкера NEYMA. Фото: СБУ / Facebook
Члены экипажа с задержанного танкера NEYMA. Фото: СБУ / Facebook.

То, что украинские спецслужбы освободили и дали отправиться на родину членам экипажа задержанного в Измаиле танкера NEYMA, может послужить для мирного разрешения споров между Украиной и Россией.

Об этом 26 июля заявили в американском посольстве в Украине, назвав поступок Украины гуманным и соответствующим международным нормам.

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"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", – гласит сообщение посольства в Twitter.

Как сообщали новости "Сегодня", 25 июля СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший украинские военные корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе во время атаки в ноябре 2018 года. Следствие установило, что российские владельцы изменили название танкера на NIKA SPIRIT, чтобы скрыть свои преступные действия под Керченским мостом.


Кроме того, после проведения следственных действий на борту судна было установлено, что конкретные члены экипажа не нарушали норм Морского права и законы Украины, соответственно основания для их удерживания не было. В итоге экипаж задержанного Украиной танкера отправился домой.

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Тег СБУ, танкер, посольство США, NEYMA

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