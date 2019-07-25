Россия заявляет, что экипаж задержанного Украиной танкера едет домой
Российских моряков доставят на территорию Молдовы, откуда они вылетят в Москву
После допроса сотрудники правоохранительных органов Украины освободили членов экипажа танкера NEYMA, который был задержан в порту Измаила 25 июля.
Об этом, как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, она уведомила во время телефонного звонка свою украинскую коллегу Людмилу Денисову.
"Десятерым членам экипажа – российским гражданам – не было предъявлено обвинений. Их сейчас сажают на автобус, который проследует на территорию Молдовы, а оттуда они вылетят в Москву", – говорится в опубликованном 25 июля заявлении ее офиса.
Информацию о том, что моряки возвращаются к себе на родину, подтвердила и пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова, отметив, что само судно остается в Измаиле.
В российской компании "Альтомар Шиппинг", которой принадлежит танкер, также подтвердили то, что экипаж был освобожден.
Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах объяснили такой шаг украинских властей отсутствием оснований удерживать российских моряков, поскольку подтвердить причастность именно этих людей к агрессии России в отношении трех боевых кораблей ВМС Украины в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года не удалось.
Напомним, как стало известно, 24 июля танкер зашел в порт Измаила для ремонта. Судно пытались замаскировать под новым именем "NIKA SPIRIT", но это сделать не удалось, поскольку у него сохранились прежние номера IMO и MMSI – 8895528.
Кроме того, как мы уже писали, в компании "Фос шипинг менеджмент", в которую входит "Альтомар шиппинг", подтвердили, что танкер принадлежит ей. Однако, как сообщается, судьбой моряков судовладелец еще не озаботился.
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