Хотят успеть до весны: боевики "ЛНР" лихорадочно формируют новые тактические группы
Морпехи «ДНР» проводят мероприятия по повышению боеспособности подразделений полка
Пользуясь временным затишьем и падением активных действий на Донбассе, боевики т.наз. "Л/ДНР" пытаются восстановить боеспособность своих потрепанных частей – проводят учения, доукомплектовуют личным составом подразделения.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, во "2-м армейском корпусе ЛНР" продолжается боевое слаживание с боевыми стрельбами батальонных тактических групп из состава 2-й и 4-й отдельных мотострелковых бригад. Основные мероприятия проходят на полигонах в районе Алчевска (Бугаевка) и Шимшиновка. К учениям привлекается значительное количество артиллерии (до дивизиона).
Определённые "коррективы" вносит ухудшение погодных условий, однако командование корпуса спешит сформировать дополнительные боеготовые тактические группы в бригадах до наступления весны.
В 9-м отдельном мотострелковом полку "1-го армейского корпуса ДНР" (Новоазовск) оккупанты проводят мероприятия по повышению боеспособности подразделений полка, занимающих в боевом порядке вторые эшелоны. В частности, доукомплектовывают личным составом и оборудуют ряд дополнительных скрытых позиций для огневых средств (миномётов и бронемашин), добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что боевики "ЛНР" что-то затевают: создают в Краснодоне запасы снарядов и ракет и ждут поставки из России дополнительных запасов боеприпасов.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на Донбассе замечено большое количество техники противника – боевики развернули более 100 танков и пушек. Наблюдатели ОБСЕ с помощью беспилотника смогли зафиксировать более 100.
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