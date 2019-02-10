Хотят успеть до весны: боевики "ЛНР" лихорадочно формируют новые тактические группы

Морпехи «ДНР» проводят мероприятия по повышению боеспособности подразделений полка

Facebook 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (Николаев).

Хотят успеть до весны: боевики "ЛНР" лихорадочно формируют новые тактические группы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6f0/86a/5c56f086a5ae8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6f0/86a/5c56f086a5ae8.jpg 2019-02-10T04:40:00+02:00 Украина Морпехи «ДНР» проводят мероприятия по повышению боеспособности подразделений полка

Пользуясь временным затишьем и падением активных действий на Донбассе, боевики т.наз. "Л/ДНР" пытаются восстановить боеспособность своих потрепанных частей – проводят учения, доукомплектовуют личным составом подразделения.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, во "2-м армейском корпусе ЛНР" продолжается боевое слаживание с боевыми стрельбами батальонных тактических групп из состава 2-й и 4-й отдельных мотострелковых бригад. Основные мероприятия проходят на полигонах в районе Алчевска (Бугаевка) и Шимшиновка. К учениям привлекается значительное количество артиллерии (до дивизиона).

Определённые "коррективы" вносит ухудшение погодных условий, однако командование корпуса спешит сформировать дополнительные боеготовые тактические группы в бригадах до наступления весны.

В 9-м отдельном мотострелковом полку "1-го армейского корпуса ДНР" (Новоазовск) оккупанты проводят мероприятия по повышению боеспособности подразделений полка, занимающих в боевом порядке вторые эшелоны. В частности, доукомплектовывают личным составом и оборудуют ряд дополнительных скрытых позиций для огневых средств (миномётов и бронемашин), добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что боевики "ЛНР" что-то затевают: создают в Краснодоне запасы снарядов и ракет и ждут поставки из России дополнительных запасов боеприпасов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на Донбассе замечено большое количество техники противника – боевики развернули более 100 танков и пушек. Наблюдатели ОБСЕ с помощью беспилотника смогли зафиксировать более 100.

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