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Худрук хора им. Веревки объяснил, как они попали в скандальный номер "Квартала 95"

21 октября, 11:27

Зиновий Коринец сожалеет об участии в номере о поджоге особняка Гонтаревой

Выступление Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки

Выступление Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки / Фото: Facebook

Украинский национальный хор имени Веревки принял участие в записи скандального номера "Квартала 95" о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой , поддавшись на уговоры режиссеров студии.

Об этом гендиректор и художественный руководитель Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки Зиновий Коринец рассказал в комментарии 24 каналу.

По словам Коринца, идея номера принадлежала режиссерам "Квартала".

"Нас заверили, что это такой стеб. Они же над всеми стебутся. Над президентом, политиками. Нас попросили спеть вместе с "Кварталом", – подчеркнул Коринец.

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Он также отметил, что хор часто работает по контрактам. По его словам, на этот раз "Квартал" заплатил им 30 тысяч гривен за выступление в номере. В то же время руководитель хора подчеркнул, что никогда и в мыслях не имел намерения говорить о чем-то антиукраинском.

На уточняющий вопрос журналиста, не боится ли он каких-то митингов на концертах по поводу этого, он ответил: "Да, возможно, к сожалению".

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Худрук хора им. Веревки объяснил, как они попали в скандальный номер "Квартала 95"
Выступление Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки

Напомним, сама Валерия Гонтарева назвала номер "Квартала" позором, а министру культуры молодежи и спорта Владимиру Бородянскому пришлось извиниться за участие хора им Веревки в скандальном представлении .

А министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что "шутка" "Квартала 95" о Гонтаревой может оказать негативное влияние на инвестиции в Украину .

Также напомним, что именно музыканты и певцы хора им. Веревки исполнили Гимн Украины при открытии новой Верховной Рады:

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